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Владимир Федотов рассказал, чего не хватило ЦСКА для победы над «Динамо»

Владимир Федотов рассказал, чего не хватило ЦСКА для победы над «Динамо»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после ничейного результата с московским «Динамо» (1:1) в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги поделился мнением, чего не хватило армейцам для взятия трёх очков в этом матче.

«Доминировали в первом тайме. Получили наиглупейший гол в концовке первой половины. Во втором создавали, но реализация в убойных ситуациях нас подвела — это главный итог вечера. Нам не удалось одержать победу. В конце подустали, появилось пространство, соперник попал в перекладину, Тюкавин создал момент, но в остальном мы со всем справлялись. Не хватило только голов, чтобы выиграть.

Ударов было достаточно, нужно было просто сыграть класснее. Не хватило точности, мы работаем над реализацией, двигаемся вперёд. Нам срочно нужно добавить в получении уверенности в игре в штрафной площади. Нужно просто попадать в угол и мимо вратаря», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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