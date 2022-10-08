Федотов: Кучаев поставил себя в состав ЦСКА — теперь попробуй его оттуда выковырять

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после ничьей с московским «Динамо» (1:1) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги рассказал о причинах выбора в стартовый состав на игру Константина Кучаева, а также объяснил, почему долго не делал замены по ходу встречи.

«Кучаев и сегодня, и в предыдущих матчах выглядел хорошо, поэтому выбрали его, а не Медину. Это конкуренция — Костя поставил себя в состав — попробуй теперь его оттуда выковырять. Нужно быть начеку и пользоваться тем шансом, который тебе достаётся.

Мы создавали моменты, группа атаки хорошо взаимодействовала. В этой ситуации не хотели делать замены, потому что был риск потерять темп. Но мы создавали: Карраскаль, Мозес, Федя [Чалов]. Играли классно, просто не забили», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.