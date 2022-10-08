Федотов: Кучаев поставил себя в состав ЦСКА — теперь попробуй его оттуда выковырять

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после ничьей с московским «Динамо» (1:1) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги рассказал о причинах выбора в стартовый состав на игру Константина Кучаева, а также объяснил, почему долго не делал замены по ходу встречи.
«Кучаев и сегодня, и в предыдущих матчах выглядел хорошо, поэтому выбрали его, а не Медину. Это конкуренция — Костя поставил себя в состав — попробуй теперь его оттуда выковырять. Нужно быть начеку и пользоваться тем шансом, который тебе достаётся.
Мы создавали моменты, группа атаки хорошо взаимодействовала. В этой ситуации не хотели делать замены, потому что был риск потерять темп. Но мы создавали: Карраскаль, Мозес, Федя [Чалов]. Играли классно, просто не забили», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 8 октября 2022
-
20:44
-
20:35
-
20:34
-
20:31
-
20:23
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:04
-
20:01
-
19:58
-
19:48
-
19:46
-
19:45
-
19:41
-
19:38
-
19:38
-
19:37
-
19:33
-
19:33
-
19:31
-
19:30
-
19:24
-
19:23
-
19:20
-
19:15
-
19:13
-
19:12
-
19:11
-
19:06
-
19:04
-
19:01
-
18:57