Защитник ЦСКА Роша прокомментировал ничейный результат в матче с «Динамо»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал ничью в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1). Отметим, что 27-летний игрок стал автором забитого мяча в прошедшей встрече.
«ЦСКА – это огромный, великий и гигантский клуб. Конечно, мы должны играть с точки зрения доминирующих позиций, поэтому мы пошли вперёд в поисках забитого мяча. Да, допустили две непростительные ошибки в обороне. Ближайшую тренировочную неделю нужно посвятить тому, чтобы исправить эти ошибки, чтобы в предстоящей игре такого не произошло. Нужно сделать работу над ошибками», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка после 12 встреч. В следующем туре армейский клуб примет дома московский «Спартак» (16 октября, 20:00 мск).
- 8 октября 2022
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