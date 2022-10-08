Защитник ЦСКА Роша рассказал, кому посвятил гол в ворота «Динамо»
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша, ставший автором забитого мяча в прошедшем в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1), рассказал, кому посвятил гол.
«Что означает жест при праздновании и к кому обращался на трибунах? Это инициалы супруги и мамы. Супруга присутствовала на матче, поэтому гол посвятил ей», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
27-летний защитник в текущем сезоне РПЛ принял участие в четырёх играх, став автором одного гола. Напомним, ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка после 12 встреч. В следующем туре армейский клуб примет дома московский «Спартак» (16 октября, стартовый свисток — в 20:00 по московскому времени).
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