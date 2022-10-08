Матиас Норманн: я счастлив в «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Матиас Норманн рассказал о своих эмоциях от выступления за столичную команду.

«Я счастлив в «Динамо», — передаёт слова Норманна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, сегодня состоялась встреча между ЦСКА и «Динамо» в рамках 12-го тура РПЛ. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Команды сыграли в результативную ничью — 1:1. Голами в составе армейцев отметился защитник Виллиан Роша, а за «Динамо» забил нападающий Фёдор Смолов. Норманн по ходу матча получил травму, в результате чего был заменён после перерыва.

В следующем туре ЦСКА встретится с московским «Спартаком». Игра состоится 13 октября, начало – в 20:00 мск. «Динамо» в следующий уикенд примет «Оренбург», игра пройдёт 15 октября, стартовый свисток – в 19:30 мск.