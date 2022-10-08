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10-й тур АПЛ: «Лестер» вновь уступил, а «Ньюкасл» добился разгромной победы

10-й тур АПЛ: «Лестер» вновь уступил, а «Ньюкасл» добился разгромной победы
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Сегодня, 8 октября, состоялись встречи 10-го тура английской Премьер-лиги. В первой игре «Борнмут» принимал «Лестер», а в другой «Ньюкасл на своём домашнем поле играл с «Брентфордом».

Сначала на 21-й минуте Бруно Гимарайнс уверенно реализовал момент после паса Кирана Триппьера, а на 28-й Джейкоб Мёрфи увеличил преимущество своей команды. На 54-й нападающий гостей Айван Тони уверенно реализовал 11-метровый удар и сократил отставание своей команды. На 56-й минуте Гимарайнс оформил дубль и вернул гандикап «сорок». На 82-й минуте Мигель Альмирон довёл счёт до разгромного. Автогол футболиста «Брентфорда» на 90-й минуте позволил победить «Ньюкаслу» с общим счётом 5:1.

Англия - Премьер-лига. 10-й тур
08 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
5 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Гимарайнс – 21'   2:0 Мёрфи – 28'   2:1 Тони – 54' (пен)   3:1 Гимарайнс – 56'   4:1 Альмирон – 82'   5:1 Пиннок – 90' (автогол)

В своей встрече «Лестер» быстро вышел вперёд, когда на 10-й минуте замбийский нападающий «лис» Патсон Дака реализовал голевой момент. Однако гости не сумели укрепить добытое преимущество, вследствие чего «вишни» сравняли счёт, когда на 68-й минуте гол забил Филип Биллинг. На 71-й минуте Райан Кристи после передачи Доминика Соланке принёс победу «Борнмуту» и установил итоговый счёт — 2:1.

Англия - Премьер-лига. 10-й тур
08 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 1
Лестер Сити
Лестер
0:1 Дака – 10'   1:1 Биллинг – 67'   2:1 Кристи – 71'
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