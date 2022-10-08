10-й тур АПЛ: «Лестер» вновь уступил, а «Ньюкасл» добился разгромной победы

Сегодня, 8 октября, состоялись встречи 10-го тура английской Премьер-лиги. В первой игре «Борнмут» принимал «Лестер», а в другой «Ньюкасл на своём домашнем поле играл с «Брентфордом».
Сначала на 21-й минуте Бруно Гимарайнс уверенно реализовал момент после паса Кирана Триппьера, а на 28-й Джейкоб Мёрфи увеличил преимущество своей команды. На 54-й нападающий гостей Айван Тони уверенно реализовал 11-метровый удар и сократил отставание своей команды. На 56-й минуте Гимарайнс оформил дубль и вернул гандикап «сорок». На 82-й минуте Мигель Альмирон довёл счёт до разгромного. Автогол футболиста «Брентфорда» на 90-й минуте позволил победить «Ньюкаслу» с общим счётом 5:1.
В своей встрече «Лестер» быстро вышел вперёд, когда на 10-й минуте замбийский нападающий «лис» Патсон Дака реализовал голевой момент. Однако гости не сумели укрепить добытое преимущество, вследствие чего «вишни» сравняли счёт, когда на 68-й минуте гол забил Филип Биллинг. На 71-й минуте Райан Кристи после передачи Доминика Соланке принёс победу «Борнмуту» и установил итоговый счёт — 2:1.
- 8 октября 2022
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