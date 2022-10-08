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«Сочи» — «Локомотив»: Нобоа открыл счёт в матче

«Сочи» — «Локомотив»: Нобоа открыл счёт в матче
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В эти минуты в Сочи на стадионе «Фишт» проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимает московский «Локомотив». Хозяева ведут со счётом 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 33-й минуте счёт в матче открыл эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Терехов выполнил диагональную передачу к линии штрафной на Нобоа, который технично обработал мяч грудью, после чего с полулёта пробил в дальний угол ворот Даниила Худякова. Этот гол стал девятым для эквадорца в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

После 11 проведённых встреч текущего чемпионата «Сочи» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. «Локомотив» занимает 14-е место, имея в своём активе девять баллов.

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