Защитник ЦСКА Роша поделился ожиданиями от предстоящего дерби со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о предстоящем московском дерби. Армейцам в 13-м матче Российской Премьер-Лиги предстоит матч со «Спартаком».

«Нам предстоит очень серьёзная и напряжённая рабочая неделя. Будем работать максимально качественно и с полной самоотдачей. Прекрасно понимаем, что в конце недели предстоит супердерби — игра будет ещё тяжелее, чем с «Динамо». Нужно быть абсолютно сконцентрированным на этом матче. Проведём неделю плодотворно, чтобы подойти к дерби во всеоружии», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало: 20:00 мск.

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