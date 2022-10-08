Фёдор Чалов: «Базель» пожелал мне успехов и удачи? Спасибо им большое
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов после встречи в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1) прокомментировал пожелание швейцарского «Базеля» в свой адрес.
«Базель» пожелал мне успехов и удачи? Спасибо им большое», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, 24-летний россиянин выступал в «Базеле» на правах аренды в первой половине 2022 года. Чалов провёл 14 матчей, забив четыре гола, после чего вернулся в ЦСКА. В текущем чемпионате РПЛ форвард забил семь голов в 12 встречах.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка после 12 встреч. В следующем туре армейский клуб примет дома московский «Спартак» (16 октября, стартовый свисток — в 20:00 по московскому времени).
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