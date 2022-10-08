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Дубль Корреа помог «Атлетико» одержать домашнюю победу над «Жироной»

Дубль Корреа помог «Атлетико» одержать домашнюю победу над «Жироной»
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Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Жироной» в матче 8-го тура испанской Примеры со счётом 2:1. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано».

На пятой минуте счёт открыл аргентинский нападающий «матрасников» Анхель Корреа, ему ассистировал Антуан Гризманн. Форвард сделал дубль на 48-й минуте. Один мяч на 66-й минуте отыграл полузащитник «Жироны» Родриго Рикельме.

«Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 16 очков после восьми встреч. «Жирона» — на 13-й строчке, имея в своём активе семь баллов за семь игр.

В следующем матче подопечные Диего Симеоне сыграют в Бильбао с «Атлетиком» (15 октября, 22:00 мск), «Жирона» в этот же день примет «Кадис» (15:00 мск).

Испания - Примера. 8-й тур
08 октября 2022, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Корреа – 5'   2:0 Корреа – 48'   2:1 Рикельме – 66'
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