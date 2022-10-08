Дубль Корреа помог «Атлетико» одержать домашнюю победу над «Жироной»

Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Жироной» в матче 8-го тура испанской Примеры со счётом 2:1. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано».



На пятой минуте счёт открыл аргентинский нападающий «матрасников» Анхель Корреа, ему ассистировал Антуан Гризманн. Форвард сделал дубль на 48-й минуте. Один мяч на 66-й минуте отыграл полузащитник «Жироны» Родриго Рикельме.



«Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 16 очков после восьми встреч. «Жирона» — на 13-й строчке, имея в своём активе семь баллов за семь игр.



В следующем матче подопечные Диего Симеоне сыграют в Бильбао с «Атлетиком» (15 октября, 22:00 мск), «Жирона» в этот же день примет «Кадис» (15:00 мск).