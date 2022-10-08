Дубль Корреа помог «Атлетико» одержать домашнюю победу над «Жироной»
Поделиться
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Жироной» в матче 8-го тура испанской Примеры со счётом 2:1. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано».
На пятой минуте счёт открыл аргентинский нападающий «матрасников» Анхель Корреа, ему ассистировал Антуан Гризманн. Форвард сделал дубль на 48-й минуте. Один мяч на 66-й минуте отыграл полузащитник «Жироны» Родриго Рикельме.
«Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 16 очков после восьми встреч. «Жирона» — на 13-й строчке, имея в своём активе семь баллов за семь игр.
В следующем матче подопечные Диего Симеоне сыграют в Бильбао с «Атлетиком» (15 октября, 22:00 мск), «Жирона» в этот же день примет «Кадис» (15:00 мск).
Комментарии
- 8 октября 2022
-
20:55
-
20:44
-
20:35
-
20:34
-
20:31
-
20:23
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:04
-
20:01
-
19:58
-
19:48
-
19:46
-
19:45
-
19:41
-
19:38
-
19:38
-
19:37
-
19:33
-
19:33
-
19:31
-
19:30
-
19:24
-
19:23
-
19:20
-
19:15
-
19:13
-
19:12
-
19:11
-
19:06
-
19:04
-
19:01
Партнерский контент