Масалитин: ЦСКА наиграл на победу, но два момента «Динамо» могли оставить без очков

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин подвёл итоги матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).



«Ничья есть ничья. Понятно, что ЦСКА владел преимуществом, было создано много моментов. Один Чалов четыре-пять моментов имел, Гайч с убойной позиции простил. «Динамо» остро огрызалось. ЦСКА давал много свободы Смолову в первом тайме. В конце второго тоже чуть не получили. Результат закономерный. Понятно, что ЦСКА наиграл на победу, но два момента «Динамо» в конце могли оставить без очков», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице после 12 матчей, набрав 24 балла. «Динамо» — на восьмой строчке с 17 очками.