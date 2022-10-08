Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Масалитин: ЦСКА наиграл на победу, но два момента «Динамо» могли оставить без очков

Масалитин: ЦСКА наиграл на победу, но два момента «Динамо» могли оставить без очков
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин подвёл итоги матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

«Ничья есть ничья. Понятно, что ЦСКА владел преимуществом, было создано много моментов. Один Чалов четыре-пять моментов имел, Гайч с убойной позиции простил. «Динамо» остро огрызалось. ЦСКА давал много свободы Смолову в первом тайме. В конце второго тоже чуть не получили. Результат закономерный. Понятно, что ЦСКА наиграл на победу, но два момента «Динамо» в конце могли оставить без очков», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице после 12 матчей, набрав 24 балла. «Динамо» — на восьмой строчке с 17 очками.

ЦСКА, что с реализацией? Конкурент «Зенита» отдал победу в огненном дерби ЦСКА, что с реализацией? Конкурент «Зенита» отдал победу в огненном дерби
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022