Масалитин: ЦСКА наиграл на победу, но два момента «Динамо» могли оставить без очков
Поделиться
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин подвёл итоги матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).
«Ничья есть ничья. Понятно, что ЦСКА владел преимуществом, было создано много моментов. Один Чалов четыре-пять моментов имел, Гайч с убойной позиции простил. «Динамо» остро огрызалось. ЦСКА давал много свободы Смолову в первом тайме. В конце второго тоже чуть не получили. Результат закономерный. Понятно, что ЦСКА наиграл на победу, но два момента «Динамо» в конце могли оставить без очков», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице после 12 матчей, набрав 24 балла. «Динамо» — на восьмой строчке с 17 очками.
Комментарии
- 8 октября 2022
-
20:55
-
20:55
-
20:44
-
20:35
-
20:34
-
20:31
-
20:23
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:04
-
20:01
-
19:58
-
19:48
-
19:46
-
19:45
-
19:41
-
19:38
-
19:38
-
19:37
-
19:33
-
19:33
-
19:31
-
19:30
-
19:24
-
19:23
-
19:20
-
19:15
-
19:13
-
19:12
-
19:11
-
19:06
-
19:04
Партнерский контент