Д'Амброзио — о положении «Интера» в Серии А: у нас нет права ошибиться

Защитник «Интера» Данило Д'Амброзио прокомментировал важность победы на «Сассуоло» со счётом 2:1 в матче 9-го тура итальянской Серии А.

«У нас изменился подход к игре, благодаря чему стала проявляться наша индивидуальность. Думаю, это позволило нам добиться положительных результатов в последних двух встречах. Всегда важно побеждать, особенно когда у тебя нет права ошибиться, ведь до первого места больший разрыв. У нас получалось опасно атаковать, мы контролировали мяч в игре и в итоге одержали эту важную победу.

Мы играем каждые три дня, они часто используют один и тот же состав, поэтому оптимального состояния у нас быть не может. Мы должны прессинговать умнее и набирать темп, когда это необходимо, диктуя темп матча, несмотря на ротацию», — цитирует Д'Амброзио журналист Альфредо Педулла.

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