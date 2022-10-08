«Ювентус» хочет подписать воспитанника «Барселоны», сделка оценивается в € 4 млн
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Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо в зимнее трансферное окно может стать футболистом «Ювентуса». Об этом сообщает TuttoJuve. По сведениям источника, сделка может обойтись в € 4 млн, так как контракт испанского игрока истекает в конце сезона.
Гримальдо — воспитанник «Барселоны». Он покинул структуру команды в конце 2015 года, перейдя в «Бенфику». За португальский клуб Алехандро в 264 матчах забил 20 голов и отдал 53 результативные передачи. В «Барселоне Б» (ныне «Барселона Атлетик») Гримальдо отличился шесть раз и отдал 12 голевых передач в 92 матчах.
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