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«Милан» не испытал проблем с «Ювентусом» в матче 9-го тура Серии А

«Милан» не испытал проблем с «Ювентусом» в матче 9-го тура Серии А
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Сегодня, 8 октября, состоялся матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» принимал «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Несмотря на большое количество опасных моментов у ворот туринской команды, хозяева смогли открыть счёт только в самом конце первой половины матча. На 46-й минуте отличился центральный защитник Фикайо Томори после передачи нападающего Оливье Жиру. На 54-й минуте Браим Диас сумел увеличить преимущество своей команды. По ходу встречи «Милан» мог довести счёт до разгромного, однако забить больше голов не сумел. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе хозяев со счётом 2:0.

Благодаря этой победе «Милан» поднялся на третье место, у команды 20 очков после девяти встреч. «Ювентус» остался на восьмом месте — у них 13 очков.

Италия - Серия А. 9-й тур
08 октября 2022, суббота. 19:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Томори – 45+1'   2:0 Диас – 54'
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