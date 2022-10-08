«Локомотив» проиграл пять последних матчей в РПЛ
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Сегодня, 8 октября, на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между местным «Сочи» и «Локомотивом». Финальный свисток Евгения Турбина зафиксировал победу домашней команды со счётом 4:0. Отметим, что железнодорожники проиграли пятую игру подряд в рамках чемпионата России.
«Локомотив» — «Ахмат» — 1:2 (8-й тур)
«Факел» — «Локомотив» — 2:0 (9-й тур)
«Спартак» — «Локомотив» — 1:0 (10-й тур)
«Локомотив» — «Урал» — 2:4 (11-й тур)
«Сочи» — «Локомотив» — 4:0 (12-й тур)
«Локомотив» расположился на 14-м месте, в зоне стыковых матчей, набрав девять очков. В следующем туре команда Йозефа Циннбауэра сыграет в гостях с «Торпедо» (15 октября, 14:00 мск).
Обзор FIFA 23: не настоящий прорыв, но лучшая футбольная игра. Видеоролик:
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