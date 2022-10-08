Источник: Цорн и Циннбауэр будут уволены после разгромного поражения от «Сочи»

«Локомотив» разгромно уступил в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги в гостях с «Сочи» со счётом 0:4. Встреча прошла на стадионе «Фишт».



Как сообщает в своём телеграм-канале инсайдер Иван Карпов, спортивный директор «Локо» Томас Цорн и главный тренер железнодорожников Йозеф Циннбауэр вместе с его штабом будут отправлены в отставку. Сообщается, что они утратили доверие руководства РЖД.



Отметим, что «Локомотив» потерпел пять поражений подряд в чемпионате России и опустился на 14-е место после 12 сыгранных матчей, набрав всего девять очков. В следующей игре красно-зелёные сыграют в гостях с «Торпедо». Игра состоится в субботу, 15 октября, на стадионе «Лужники». Стартовый свисток — в 14:00 по московскому времени.