«Локомотив» пропустил 26 голов в РПЛ. Больше — только «Оренбург»

Сегодня, 8 октября, на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между местным «Сочи» и «Локомотивом». Финальный свисток Евгения Турбина зафиксировал победу домашней команды со счётом 4:0. Отметим, что железнодорожники проиграли пятую игру подряд в рамках чемпионата России.



«Локомотив» в этих матчах пропустил 27 голов. Больше пропустил лишь «Оренбург», который сыграл на матч меньше.



«Локомотив» расположился на 14-м месте, в зоне стыковых матчей, набрав девять очков. В следующем туре команда Йозефа Циннбауэра сыграет в гостях с «Торпедо» (15 октября, 14:00 мск).

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Локо» Томас Цорн и главный тренер железнодорожников Йозеф Циннбауэр вместе с его штабом будут отправлены в отставку после разгромного поражения от «Сочи».