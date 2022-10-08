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«Локомотив» пропустил 26 голов в РПЛ. Больше — только «Оренбург»

«Локомотив» пропустил 26 голов в РПЛ. Больше — только «Оренбург»
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Сегодня, 8 октября, на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между местным «Сочи» и «Локомотивом». Финальный свисток Евгения Турбина зафиксировал победу домашней команды со счётом 4:0. Отметим, что железнодорожники проиграли пятую игру подряд в рамках чемпионата России.

«Локомотив» в этих матчах пропустил 27 голов. Больше пропустил лишь «Оренбург», который сыграл на матч меньше.

«Локомотив» расположился на 14-м месте, в зоне стыковых матчей, набрав девять очков. В следующем туре команда Йозефа Циннбауэра сыграет в гостях с «Торпедо» (15 октября, 14:00 мск).

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Локо» Томас Цорн и главный тренер железнодорожников Йозеф Циннбауэр вместе с его штабом будут отправлены в отставку после разгромного поражения от «Сочи».

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