Булыкин: пора разгонять тренерский штаб и руководство «Локо»! Быть в зоне стыков — позор

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин после разгромного поражения «Локомотива» от «Сочи» со счётом 0:4 в 12-м туре Российской Премьер-Лиги высказался о руководстве и тренерском штабе железнодорожников.

«Пора разгонять тренерский штаб «Локомотива»! Не могут справиться со своей работой. Не могут наладить игру ни в защите, ни в нападении. Думаю, уже нужно менять не только тренерский штаб, но и руководство. Кто принимал решение по сегодняшнему «Локомотиву»? Быть в зоне стыков – это уже позор!» – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Для «Локомотива» сегодняшнее поражение стало пятым подряд в рамках чемпионата. Команда занимает 14-е место, набрав девять очков.