Булыкин: пора разгонять тренерский штаб и руководство «Локо»! Быть в зоне стыков — позор
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Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин после разгромного поражения «Локомотива» от «Сочи» со счётом 0:4 в 12-м туре Российской Премьер-Лиги высказался о руководстве и тренерском штабе железнодорожников.
«Пора разгонять тренерский штаб «Локомотива»! Не могут справиться со своей работой. Не могут наладить игру ни в защите, ни в нападении. Думаю, уже нужно менять не только тренерский штаб, но и руководство. Кто принимал решение по сегодняшнему «Локомотиву»? Быть в зоне стыков – это уже позор!» – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Для «Локомотива» сегодняшнее поражение стало пятым подряд в рамках чемпионата. Команда занимает 14-е место, набрав девять очков.
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