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Пиоли впервые в карьере обыграл команду Аллегри. Ранее было 14 поражений и 5 ничьих

Пиоли впервые в карьере обыграл команду Аллегри. Ранее было 14 поражений и 5 ничьих
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«Милан» одержал победу над туринским «Ювентусом» во встрече 9-го тура итальянской Серии А со счётом 2:0. Матч прошёл в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)».

Главный тренер хозяев Стефано Пиоли впервые в своей карьере обыграл наставника «Юве» Массимилиано Аллегри. До сегодняшней встречи команды Пиоли никогда не побеждали клубы Аллегри. На счету тренера «Ювентуса» было 14 побед и пять ничьих.

Напомним, на 46-й минуте матча отличился центральный защитник Фикайо Томори после передачи нападающего Оливье Жиру. На 54-й минуте Браим Диас сумел увеличить преимущество своей команды.

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице, у команды 20 очков после девяти встреч. «Ювентус» остался на восьмом месте — у них 13 очков.

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