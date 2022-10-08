«Локомотив» уволил спортдира Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра
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Московский «Локомотив» уволил Томаса Цорна с должности спортивного директора команды, а также главного тренера Йозефа Циннбауэра. Об этом железнодорожники объявили на своём официальном сайте.
Напомним, сегодня «Локомотив» разгромно уступил «Сочи» со счётом 0:4 в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Это стало для московской команды пятым поражением подряд в чемпионате, за эти встречи клуб забил три гола и пропустил 13 мячей в свои ворота. На данный момент команда находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место, у них в активе всего девять набранных очков.
В следующем туре «Локомотив» сыграет с московским «Торпедо». Встреча состоится в субботу, 15 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.
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