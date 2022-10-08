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Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Баварией», сравняв счёт на последних секундах

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Баварией», сравняв счёт на последних секундах
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Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги со счётом 2:2. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

На 33-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Леон Горецка с передачи Джамала Мусиалы. Удвоил преимущество «Баварии» на 53-й минуте вингер Лерой Зане, ему ассистировал также Мусиала. На 74-й минуте гол забил форвард «шмелей» Юссуфа Мукоко с паса Антони Модеста. На последней, 95-й минуте второй гол «Боруссии» забил Антони Модест, установив окончательный счёт.

«Бавария» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 16 очков после девяти проведённых встреч. «Боруссия» имеет аналогичное количество очков и располагается на четвёртой строчке.

Германия - Бундеслига. 9-й тур
08 октября 2022, суббота. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Горецка – 33'   0:2 Зане – 53'   1:2 Мукоко – 74'   2:2 Модест – 90+5'
Удаления: нет / Коман – 90'
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