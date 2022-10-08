«Тоттенхэм» минимально обыграл «Брайтон» благодаря голу Кейна

Сегодня, 8 октября, состоялся заключительный матч игрового дня в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Тоттенхэм». Встреча проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск.

Гости забили на 22-й минуте благодаря усилиям английского нападающего Гарри Кейна, который сумел реализовать опасную передачу корейского вингера Сон Хын Мина. «Чайки» пытались реабилитироваться перед своими болельщиками и всеми силами сравнять счёт, о чём говорит статистика ударов в пользу хозяев — 14:8. Однако этих усилий не хватило, чтобы спасти игру. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе подопечных Антонио Конте — 1:0.