«Тоттенхэм» минимально обыграл «Брайтон» благодаря голу Кейна
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Сегодня, 8 октября, состоялся заключительный матч игрового дня в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Тоттенхэм». Встреча проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск.
Гости забили на 22-й минуте благодаря усилиям английского нападающего Гарри Кейна, который сумел реализовать опасную передачу корейского вингера Сон Хын Мина. «Чайки» пытались реабилитироваться перед своими болельщиками и всеми силами сравнять счёт, о чём говорит статистика ударов в пользу хозяев — 14:8. Однако этих усилий не хватило, чтобы спасти игру. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе подопечных Антонио Конте — 1:0.
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