«Здесь вам не курорт!» В «Сочи» отреагировали на разгромную победу над «Локомотивом»
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Сегодня, 8 октября, на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между местным «Сочи» и «Локомотивом». Финальный свисток Евгения Турбина зафиксировал победу домашней команды со счётом 4:0. Отметим, что железнодорожники проиграли пятую игру подряд в рамках чемпионата России.
После матча пресс-служба «Сочи» опубликовала общую фотографию команды с надписью «Здесь вам не курорт!»
«Локомотив» расположился на 14-м месте, в зоне стыковых матчей, набрав девять очков. В следующем туре московская команда сыграет в гостях с «Торпедо» (15 октября, 14:00 мск). После разгромного поражения от «Сочи» клуб объявил об увольнении спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
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