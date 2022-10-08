Плутник обсуждал с Юраном возможное назначение на пост главного тренера «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник в конце сентября встречался с Сергеем Юраном и обсуждал с ним возможное назначение на пост главного тренера «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Напомним, сегодня, 8 октября, «Локомотив» уступил в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» со счётом 0:4. Руководство красно-зелёных приняло решение об увольнении спортивного директора клуба Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.



Последним местом работы 53-летнего Юрана были «Химки». Он покинул клуб в августе 2022 года.



«Локомотив» занимает 14-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав девять очков после 12 туров. В следующем матче красно-зелёные сыграют в гостях с «Торпедо».