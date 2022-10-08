Последняя игра Цорна и Циннбауэра — видеообзор матча 12-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив»

Сегодня, 8 октября, «Сочи» принимал «Локомотив» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



Счёт в игре на 33-й минуте открыл эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа. Второй гол «Сочи» забил на 67-й форвард Жоаозиньо. На 82-й минуте он оформил дубль. Заключительный гол на последней минуте матча забил Владислав Сарвели.

«Сочи» набрал 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» — на 14-м месте с девятью баллами. В следующем туре сочинцы сыграют в Самаре с «Крыльями Советов» (16 октября, начало — в 14:00 по московскому времени), «Локо» сыграет в гостях с «Торпедо» (15 октября, 14:00 мск).