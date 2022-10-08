Нагельсман — о ничьей с «Боруссией» Д: результат довольно справедлив

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал ничейный результат с дортмундской «Боруссией» в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги.

«Игра была равной, но во втором тайме у нас было несколько ситуаций, когда мы были ближе к победе. В конце концов, я думаю, что результат довольно справедлив. У нас было много шансов для того, чтобы закончить игру. Однако мы плохо оборонялись и в итоге пропустили. Конечно, это больно, но это не незаслуженно. Мы должны были лучше защищаться в ситуации непосредственно перед счётом 2:2», — цитирует Нагельсмана Bayern&Germany.

Напомним, «Бавария» к концу встречи вела со счётом 2:0, однако дортмундцы сначала на 74-й минуте сократили отставание благодаря голу Юссуфа Мукоко, а затем сравняли счёт на 95-й минуте — важный гол забил нападающий Антони Модест.