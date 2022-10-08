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Нигматуллин: Цорн не сделал выводов после «Спартака». Я сразу сказал — в «Локо» ненадолго

Нигматуллин: Цорн не сделал выводов после «Спартака». Я сразу сказал — в «Локо» ненадолго
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Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин прокомментировал увольнение спортивного директора «Локомотива» Томаса Цорна.

«Когда Цорн только пришёл в «Локомотив», я сразу сказал — это ненадолго. Цорн ничего не стал менять в своей концепции — резко стал делать передел команды. Концепция заключается в том, чтобы сделать как можно больше трансферов. И не так важно — на усиление или нет. Я понимаю историю, когда агент получает должность в руководстве — в таком случае он заточен на совершение трансферов, потому что это бизнес.

Сожалею, что Цорн не сделал никаких выводов после работы в «Спартаке». Задача сделать быстрые недалеко глядящие трансферы привела к тому, что долго не проработал ни в «Спартаке», ни в «Локомотиве». Думаю, теперь будет ждать такой же возможности «проявить себя». Отрадно одно, что всё-таки выводы последовали», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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