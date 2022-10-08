Канчельскис: не удивлён решению «Локо» убрать Цорна и Циннбауэра. Это была чистая афера

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение руководства «Локомотива» уволить спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Команда находится в зоне вылета, поэтому не удивлён решению «Локо» убрать Цорна и Циннбауэра… Всё так и должно быть. Никаких обсуждений, что не надо было увольнять, быть не должно. Это единственное правильное решение. Надо умудриться довести клуб, который ранее играл в Лиге чемпионов, до нынешнего состояния. В «Локомотиве» присутствуют проходимцы. Вся эта немецкая стратегия развития клуба… Это была чистая афера. Людям просто навешали лапшу на уши», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.