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Агент Ротенберга оценил возможность назначения Бориса спортдиром «Локомотива»

Агент Ротенберга оценил возможность назначения Бориса спортдиром «Локомотива»
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Дмитрий Селюк, агент экс-футболиста «Локомотива» Бориса Ротенберга, высказался о возможном назначении своего клиента на пост спортивного директора железнодорожников.

«Ротенберг вместо Цорна в «Локомотиве»? Это решает не Боря, а руководство «РЖД». Он готов в такой сложный период прийти и начать работать, минимизировать затраты и улучшить результаты в турнирной таблице. У него локомотивское прошлое, есть честь, совесть и репутация. Он точно будет работать, а не добивать клуб финансово.

Что касается тренера, понятно, что все болельщики хотят Сёмина. Но этот вопрос будут решать руководители «РЖД». Есть хороший Черевченко с локомотивским прошлым. Есть Талалаев, который может смотивировать команду. Но тот, кто придёт, должен понимать, что там работы — непочатый край. Там ужасные футболисты вроде Раконьяца. Прошлые ребята быстро тратили, грабили, а сейчас люди должны это разгребать. Потому что покупать, наверное, никого не дадут. Скажут: «Работайте с тем, что дали», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

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