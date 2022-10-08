Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артур выбыл на 4 месяца, он отыграл 13 минут за «Ливерпуль»

Артур выбыл на 4 месяца, он отыграл 13 минут за «Ливерпуль»
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Артур Мело получил повреждение на тренировке и будет вынужден пропустить три-четыре месяца. Об этом сообщает The Athletic.

26-летний бразильский футболист был арендован у «Ювентуса» с целью добавить выбора в полузащиту после травм нескольких полузащитников «Ювентуса». Однако за английский клуб Артур провёл на поле 13 минут в игре Лиги чемпионов с «Наполи» (1:4) и больше не появлялся.

Артур — воспитанник «Гремио». В европейском футболе он оказался в 2018 году, когда перешёл в «Барселону», а ещё через два года — в «Ювентус». В 2019 году Артур в составе сборной Бразилии выиграл Кубок Америки.

Какой клуб английской Премьер-лиги больше всех тратит на зарплаты футболистам. Видеоролик:

Новость по теме
«Ливерпуль» заинтересован в подписании Деклана Райса, футболистом восхищается Клопп
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022