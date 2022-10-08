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Sky News: УЕФА не будет расширять чемпионаты Европы до 32 команд

Sky News: УЕФА не будет расширять чемпионаты Европы до 32 команд
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УЕФА принял решение не расширять количество участников чемпионатов Европы до 32 команд, сообщает Sky News.

Отмечается, что будет сохранён формат с 24 участниками. Организация посчитала, что предоставление мест более чем половине из 55 стран УЕФА в четырёхлетних финалах обесценило бы квалификацию или потребовало бы пересмотра формата, чтобы матчи оставались привлекательными.

Завтра, 9 октября, во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоится жеребьёвка отборочного цикла Евро 2024 года. Сборная России не примет участия в турнире по решению УЕФА.

Сам турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года. Ранее УЕФА также отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022, а также в матчах Лиги наций.

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