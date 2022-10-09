«Барселона» отказалась от подписания Асенсио из уважения к «Реалу»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио не перейдёт в «Барселону». Сине-гранатовые отказались от возможности подписания испанца из-за укомплектованности атакующей линии и уважения «джентльменского пакта» между командами, не подписывая футболистов друг друга. Об этом сообщает El Nacional.



Ранее мадридцы предлагали 26-летнему Асенсио продлить контракт на четыре года с зарплатой в € 5 млн за сезон «чистыми» после уплаты налогов. Однако Марко отклонил этот вариант. Немаловажно, что недавно Асенсио сменил агента. Ранее его интересы представлял Орасио Гаджиоли, а теперь – Жорже Мендеш. Сообщалось, что это может помочь «Барселоне» подписать футболиста из стана главных конкурентов.

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