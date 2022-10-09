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Хави высказался о предстоящем полноценном переходе Гризманна в «Атлетико»

Хави высказался о предстоящем полноценном переходе Гризманна в «Атлетико»
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал предстоящий трансфер нападающего Антуана Гризманна в мадридский «Атлетико». Сейчас футболист выступает за «матрасников» на правах аренды.

«Это ещё не официально, но если соглашение уже оформлено, мы все счастливы. Я могу пожелать Антуану только всего наилучшего», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Барселона» выкупила Гризманна у «Атлетико» летом 2019 года за € 126 млн. С лета 2021-го Антуан вернулся в мадридскую команду на правах двухгодичной аренды. Сообщается, что Гризманн вернётся в «Атлетико» на полноценной основе за € 20+4 млн.

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