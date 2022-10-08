«Реал» минимально обыграл «Хетафе» и вышел на первое место в таблице Ла Лиги

Мадридский «Реал» одержал победу над «Хетафе» в матче 8-го тура чемпионата Испании со счётом 1:0. Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес».



Единственный гол во встрече на третьей минуте забил бразильский защитник «Королевского клуба» Эдер Милитао. Хорватский полузащитник Лука Модрич сделал навес, Милитао набежал на ближнюю штангу и в верховой борьбе с Дуарте сумел переправить мяч в ворота «Хетафе».

0:1. Милитао («Реал» Мадрид) открывает счёт после углового:

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«Реал» вышел на первое место в испанской Примере, набрав 22 очка после восьми матчей. «Хетафе» — на 16-й строчке, заработав семь баллов.

В другом матче дня «Севилья» принимала дома «Атлетик» из Бильбао. Встреча завершилась ничьей — 1:1. В составе «Севильи» отличился Оливер Торрес, у гостей отметился Микель Весга.

«Севилья» — «Атлетик Б». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 8-й тур:

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