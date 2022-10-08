Упущенная победа на 90+6-й минуте — в видеообзоре матча «Боруссия» — «Бавария»

Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги со счётом 2:2. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

На 33-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Леон Горецка с передачи Джамала Мусиалы. Удвоил преимущество «Баварии» на 53-й минуте вингер Лерой Зане, ему ассистировал также Мусиала. На 74-й минуте гол забил форвард «шмелей» Юссуфа Мукоко с паса Антони Модеста. На последней, 95-й минуте второй гол «Боруссии» забил Антони Модест, установив окончательный счёт.



«Бавария» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 16 очков после девяти проведённых встреч. «Боруссия» имеет аналогичное количество очков и располагается на четвёртой строчке.