Видео: реакция Оливера Кана на гол «Боруссии» в ворота «Баварии»

Вчера, 8 октября, состоялась встреча 9-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» принимала «Баварию». До конца игры мюнхенский клуб вёл со счётом 2:1, однако на последних секундах «шмели» сравняли благодаря голу Антони Модеста, что принесло его команде ничейный результат.
Гол Антони Модеста, принёсший «Боруссии» ничью, и реакция Оливера Кана:
Подобный поворот событий вызвал бурную эмоциональную реакцию генерального директора мюнхенцев Оливера Кана, который негодовал из-за исхода встречи. Стоит отметить, что «Бавария» до 74-й минуты встречи вела со счётом 2:0, но затем упустила добытое преимущество.
По результатам матча «Бавария» и «Боруссия» сравнялись по набранным очкам — у обоих клубов по 16 очков, благодаря чему они занимают третье и четвёртое место соответственно. На первой и второй строчке расположились «Унион» и «Фрайбург», у которых на одно очко больше, чем у ближайших конкурентов.
- 9 октября 2022
-
01:24
-
01:21
-
01:01
-
00:53
-
00:43
-
00:32
-
00:24
-
00:19
-
00:10
-
00:00
-
00:00
- 8 октября 2022
-
23:58
-
23:55
-
23:52
-
23:22
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
23:03
-
23:00
-
22:50
-
22:43
-
22:36
-
22:35
-
22:21
-
22:20
-
22:19
-
22:12
-
22:10
-
22:07
-
22:00
-
21:49
-
21:46
-
21:43
-
21:40