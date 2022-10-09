Видео: реакция Оливера Кана на гол «Боруссии» в ворота «Баварии»

Вчера, 8 октября, состоялась встреча 9-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» принимала «Баварию». До конца игры мюнхенский клуб вёл со счётом 2:1, однако на последних секундах «шмели» сравняли благодаря голу Антони Модеста, что принесло его команде ничейный результат.

Гол Антони Модеста, принёсший «Боруссии» ничью, и реакция Оливера Кана:

Подобный поворот событий вызвал бурную эмоциональную реакцию генерального директора мюнхенцев Оливера Кана, который негодовал из-за исхода встречи. Стоит отметить, что «Бавария» до 74-й минуты встречи вела со счётом 2:0, но затем упустила добытое преимущество.

По результатам матча «Бавария» и «Боруссия» сравнялись по набранным очкам — у обоих клубов по 16 очков, благодаря чему они занимают третье и четвёртое место соответственно. На первой и второй строчке расположились «Унион» и «Фрайбург», у которых на одно очко больше, чем у ближайших конкурентов.