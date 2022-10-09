Антони: «МЮ» не должен терять голову из-за одной игры с «Ман Сити»

Бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони высказался о поражении от «Манчестер Сити» со счётом 3:6, а также высказался о предстоящей встрече с «Эвертоном» в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы знаем, что это будет трудная и тяжёлая игра. Мои партнёры по команде уже говорили со мной об этом матче. Они сказали, что будет сложно. Мы должны навязать свою игру, показать свою силу.

Мы не должны расстраиваться и терять голову из-за одной игры с «Манчестер Сити», это всего лишь один результат. К сожалению, мы проиграли последнюю игру, но, если подумать, мы обыграли «Ливерпуль» и лидера чемпионата — «Арсенал». Наш сезон нельзя охарактеризовать только одной игрой. Сейчас мы сосредоточены на матче с «Эвертоном» и, даст бог, добудем три очка», — цитирует Антони официальный сайт «красных дьяволов».

Следующая встреча манкунианцев состоится сегодня, 9 октября. Подопечные Эрика тен Хага отправятся в Ливерпуль, где сыграют с «Эвертоном», начало – в 19:00 мск.

Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед»: