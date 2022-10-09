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Меган Рапино освистали на «Уэмбли» во время матча между сборными Англии и США

Меган Рапино освистали на «Уэмбли» во время матча между сборными Англии и США
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Болельщики на стадионе «Уэмбли» освистали 37-летнюю футболистку сборной США Меган Рапино во время товарищеского матча американок с Англией, завершившегося победой хозяев со счётом 2:1.

Рапино была заменена на 83-й минуте и покидала поле под оглушительный свист трибун.

«Неужели люди действительно расстроены тем, что Рапино освистали на «Уэмбли»? Это соревновательный спорт, это происходит годами. Она играет на грани и стала популярной из-за этого», — написал в своих соцсетях журналист Данкан Райт.

Рапино является двукратной чемпионкой мира (2015, 2019), серебряным призёром (2011), а также олимпийской чемпионкой (2012). В 2019 году она также выигрывала «Золотой мяч» среди женщин.

Меган Рапино отпраздновала гол в стиле Роналду:

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