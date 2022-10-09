Полузащитник «Шахтёра» Мудрик может сменить Неймара в «ПСЖ»

Полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Mediafootmarseille.

По данным источника, парижане пристально следят за украинским футболистом. Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос понял, что Мудрик является отличным футболистом. Его нередко сравнивают с Неймаром, и ожидается, что украинец может заменить бразильца в ближайшие годы.

Ранее интерес к Мудрику проявляли «Арсенал» и ряд других европейских клубов.

Мудрик является воспитанником «Шахтёра». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне Мудрик принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» хочет получить за Мудрика более € 50 млн.