Кристиан Нобоа высказался о разгроме «Локомотива»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал победу над московским «Локомотивом» со счётом 4:0.



«Тяжёлый матч. Но мы верили в то, что победим. У нас было несколько не лучших результатов подряд. И сегодня, на своём стадионе, очень хотели показать, что мы играем хорошо. Именно так и было.



Желание закрепиться в верхней части таблицы? Мы старались. Для нас важен каждый матч. Теперь чуть восстановимся и сможем посмотреть выше. Приз лучшему игроку матча? Даже не считал, сколько всего их у меня. Посмотрю позже, по окончании карьеры», – сказал Нобоа сразу после игры в эфире телеканала «Матч! Премьер».



В первом тайме гол Кристиана Нобоа, забитый на 33-й минуте, оказался единственным. А после перерыва сочинцы оформили ещё три мяча. Дублем отметился Жоаозиньо, а точку в компенсированное время поставил Владислав Сарвели.