Циннбауэр: нужны результаты. Болельщиков можно понять

Уже бывший главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр, о прекращении сотрудничества с которым московский клуб объявил сразу после поражения 0:4 от «Сочи», прокомментировал исход игры.



«Нам сегодня не повезло – в первом тайме не забили гол. Второй тайм, в принципе, начали хорошо и создавали свои моменты. Но тот факт, что мяч не шёл в ворота, очень неприятен. Когда команда идёт вперёд и не может воплотить свои моменты в голы, мы облегчаем задачу сопернику. Мы таким образом как бы приглашаем их забивать нам.



Я понимаю болельщиков. Когда команда выступает неудачно, когда нет побед и нет очков, публика становится громче, голоса сильнее. Понятно, что нужны результаты. Неудачные выступления влияют на всех, особенно на молодых игроков, которые чувствуют из-за этого неуверенность. Болельщиков можно понять, они правы, необходимы хорошие результаты», – сказал Циннбауэр в эфире телеканала «Матч! Премьер».

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