Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Крылья Советов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Циннбауэр: нужны результаты. Болельщиков можно понять

Циннбауэр: нужны результаты. Болельщиков можно понять
Комментарии

Уже бывший главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр, о прекращении сотрудничества с которым московский клуб объявил сразу после поражения 0:4 от «Сочи», прокомментировал исход игры.

«Нам сегодня не повезло – в первом тайме не забили гол. Второй тайм, в принципе, начали хорошо и создавали свои моменты. Но тот факт, что мяч не шёл в ворота, очень неприятен. Когда команда идёт вперёд и не может воплотить свои моменты в голы, мы облегчаем задачу сопернику. Мы таким образом как бы приглашаем их забивать нам.

Я понимаю болельщиков. Когда команда выступает неудачно, когда нет побед и нет очков, публика становится громче, голоса сильнее. Понятно, что нужны результаты. Неудачные выступления влияют на всех, особенно на молодых игроков, которые чувствуют из-за этого неуверенность. Болельщиков можно понять, они правы, необходимы хорошие результаты», – сказал Циннбауэр в эфире телеканала «Матч! Премьер».

Новость по теме
«Локомотив» проиграл пять последних матчей в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022