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«Было желание победить». Главный тренер «Факела» высказался о ничьей с «Зенитом»

«Было желание победить». Главный тренер «Факела» высказался о ничьей с «Зенитом»
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Наставник воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов подвёл итог встречи с петербургским «Зенитом». Хозяева повели на 12-й минуте после гола Георгия Гонгадзе, но на 28-й Малком сравнял счёт.

«Тяжёлый матч. Соперник очень сильный. «Зенит» – это флагман российского футбола, чемпион последних лет. Понимали, как будет непросто. А план на игру у нас был такой: не дать сопернику разбежаться, действовать максимально компактно. И хотелось, чтобы у нас были аргументы в атаке. Удалось забить со стандарта. Потом, конечно, очень тяжело с таким классным соперником оказывать давление на протяжении долгого времени.

Этот результат мы заносим себе в актив, хотя было желание победить. Я сказал ребятам, что они молодцы, проявили характер. И самое главное: психологически мы не просели. Хотелось бы поддержать футболистов, которые не вышли. Понимаю, что каждый хотел сыграть в этом матче, но состав – это моя прерогатива. Огромное спасибо болельщикам – их вклад был сегодня решающим», – сказал Пятибратов на послематчевой пресс-конференции.

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