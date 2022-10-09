Анри оценил игру украинского полузащитника «Шахтёра» Мудрика

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри оценил игру украинского полузащитника донецкого «Шахтёра» Михаила Мудрика.

«Когда вы проводите такие матчи в Лиге чемпионов, люди замечают вас. Я видел, как он играет за сборную Украины, это было впечатляюще. Мне нравится его прямолинейность. Если вы видите за обороной открытое пространство и видите перед собой поле, то просто бежите на игроков. Мне всегда нравится, что он играет один против одного. Он хороший игрок. Он был связан со многими командами, так что давайте посмотрим, где он окажется», — приводит слова Анри Hitc.

Ранее сообщалось, что интерес к Мудрику проявляют «ПСЖ», «Арсенал» и ряд других европейских клубов, а также, что «Шахтёр» хочет получить за Мудрика более € 50 млн.