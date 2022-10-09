Хвича Кварацхелия рассказал, что ещё не успел посмотреть Неаполь
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Грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, что ещё не успел посмотреть Неаполь.
«Я живу рядом со спортивным центром, и среди тысячи обязательств у меня ещё не было возможности посетить Неаполь, но из того, что я видел, он мне очень нравится: он гостеприимный, он наполняет вас любовью, а болельщики необыкновенные. Всё так, как мне сказали», — приводит слова Кварацхелии Calcionapoli24 со ссылкой на Corriere dello Sport.
Кварацхелия защищает цвета «Наполи» с лета 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 6 голов и сделал 1 результативную передачу.
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