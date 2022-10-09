Джеко стал самым возрастным игроком «Интера», оформившим дубль в Серии А

Нападающий миланского «Интера» и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко побил клубный рекорд, став самым возрастным игроком «нерадзурри», забившим два или больше голов в матче Серии А. Об этом сообщает Opta.



8 октября в рамках 9-го тура чемпионата Италии «Интер» победил на выезде «Сассуоло» со счётом 2:1. На 44-й минуте Джеко вывел свою команду вперёд с передачи Дензела Думфриса. На исходе часа игры Давиде Фраттези восстановил равенство на табло, однако на 75-й минуте Эдин отличился ещё раз – ассистентом выступил Генрих Мхитарян.



Джеко сделал дубль в игре с «Сассуоло» в возрасте 36 лет и 205 дней. Ранее такой рекорд среди футболистов «Интера» удерживал Синиша Михайлович. Он забил два гола в матче с «Ромой» 12 февраля 2005 года (35 лет и 358 дней).

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