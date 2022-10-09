Андрей Аршавин рассказал, что происходит с «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший футболист «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин высказался об игре «Динамо» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Что происходит с «Динамо»? Много ушло игроков, время нужно, чтобы сыграться. Тренер другой. Какое‑то время должно пройти. Не стал бы говорить, что Йоканович плохой тренер, игроки у него не самые плохие. Есть объективные и субъективные причины того, что «Динамо» не находится на том месте, на котором находилось в прошлом году», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков. В следующем туре «Динамо» сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 15 октября.