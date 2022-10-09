Агент Тюкавина: не вижу у «Динамо» никакого рисунка игры

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, оценил выход футболиста на замену в концовке матча с ЦСКА, а также поделился мнением об игре команды Славиши Йокановича в целом.



«За 12 минут сложно как-то особенно себя проявить, но Костя всегда нацелен на результат и выходит доказывать всё на поле, полностью выкладывается. Сегодня он нормально себя показал. У него был момент, играл до последнего. Но, повторюсь, 12 минут – это очень мало для того, чтобы сделать что-то глобальное.



В целом, я сейчас не вижу у «Динамо» никакого рисунка игры. В первом тайме играла вообще одна команда – ЦСКА мог минимум 4:1 закончить. Да, прервали серию поражений в РПЛ, это хорошо. Но рано или поздно она должна была закончиться. А так, результат сегодня вообще не по игре. ЦСКА выглядел сильнее, у них было больше моментов», – приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Динамо» состоялся 8 октября и завершился со счётом 1:1. На гол Виллана Роши, забитый на 12-й минуте, гости ответили точным ударом Фёдора Смолова незадолго до свистка на перерыв.