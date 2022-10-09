Дуймович: не верю, что «Локомотив» вылетит. Хотя никто не верил в такое и с «Динамо»

Бывший полузащитник московских «Локомотива» и «Динамо» Томислав Дуймович высказался о плохих результатах железнодорожников в текущем сезоне.
«Текущее положение «Локомотива» стало следствием неверных решений за последние два года. Я так думаю. Всё началось с ухода Юрия Семина, и что-то пошло не так после. Повлияло и то, что ушло несколько игроков, кто-то не набрал хорошую форму. К сожалению, было ожидаемо, что «Локомотив» опустится с лидирующих позиций. Но кто же знал, что это будет зона стыковых матчей…
Не верю, что «Локомотив» вылетит. Хотя никто не верил, что подобное может случиться с «Динамо». К счастью, есть в РПЛ куда более худшие команды, которые покинут лигу. Хочется, чтобы «Локомотив» в итоге завершил сезон на достойном месте», – приводит слова Дуймовича «Матч ТВ».
Московское «Динамо» вылетело по итогам сезона-2015/16, заняв предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. После следующего же сезона команда вернулась в элитный дивизион, выиграв ФНЛ с солидным отрывом от «Тосно» и «Енисея». «Локомотив» сейчас находится на третьем с конца месте в таблице РПЛ, набрав девять очков в 12 матчах.
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