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Андрей Кобелев: вообще не знаю, кто такой Дьяков

Андрей Кобелев: вообще не знаю, кто такой Дьяков
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на слова завершившего карьеру защитника Виталия Дьякова, который назвал его худшим тренером с которым работал.

«Дьяков назвал меня худшим тренером, с которым он работал? Я на это вообще никак не хочу реагировать. Кто такой Дьяков? Я его вообще не знаю. Если я на каждое мнение буду реагировать, то сойду с ума», — приводит слова Кобелева РБ Спорт.

Напомним, Дьяков за время своей карьеры выступал за «Ростов», «Томь», «Динамо» и другие клубы. В начале июля 2022 года футболист завершил профессиональную карьеру.

Андрей Кобелев, в свою очередь, за время тренерской карьеры возглавлял московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». С 2016 года специалист находится без работы.

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