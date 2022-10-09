«Реал» в 2024 году планирует назначить главным тренером Хаби Алонсо и подписать Эндрика

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес уже начал подыскивать замену главному тренеру Карло Анчелотти, который планирует покинуть клуб по окончанию следующего сезона сообщает EL Nacional.

По сведениям источника, фаворитом на этот пост является бывший футболист клуба, а ныне главный тренер «Байера» Хаби Алонсо, недавно возглавивший немецкую команду.

Также сообщается, что Королевский клуб в 2024 году планирует провести два громких трансфера, подписав нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и форварда «Палмейрас» Эндрика.

16-летний Эндрик является воспитанником «Палмейрас». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 15 млн. Стоимость Холанда оценивается в € 150 млн.

Сон, Месси, Холанд — вау! Винисиус? Ну, такое